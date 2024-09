Xiaomi Mix Flip ufficiale: il rivale del Samsung Galaxy Z Flip 6 è qui

Pochi mesi fa, precisamente a luglio, Xiaomi ha presentato il Mix Flip, il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia, in Cina. Dopo il Samsung Galaxy Z Flip 6, è l’unico telefono a flip con il chipset Snapdragon 8 Gen 3. Pertanto, i due device saranno concorrenti in vari mercati. Ieri la compagnia di Cupertino ha presentato ufficialmente il dispositivo nel mercato internazionale.

Xiaomi Mix Flip: le caratteristiche complete

Uno dei principali punti di forza del nuovo Xiaomi Mix Flip è il suo schermo esterno da 4,01 pollici. Supporta una risoluzione di 1392 x 1208 pixel, una densità di pixel di 460 ppi, 3.000 nit di luminosità di picco, dimmerazione DC e un refresh rate fino a 120Hz. In confronto, il display da 3,5 pollici del Galaxy Z Flip 6 supporta solo una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Quando è aperto, il dispositivo mostra uno schermo pieghevole Crystal Res LTPO da 6,86 pollici, con refresh rate variabile da 1 a 120Hz, risoluzione di 2192 x 1224 pixel e 460 ppi. Il pannello supporta una luminosità massima fino a 3.000 nit, dimmerazione PWM a 2160Hz e i contenuti video HDR10, HDR10+ e Dolby Vision.

Con il più recente chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM LPDDR5x e memoria UFS 4.0, il Mix Flip è un telefono di fascia alta in formato clamshell. Per la dissipazione del calore, è dotato di un’unità di raffreddamento a camera di vapore 3D con una superficie di 3500mm². La batteria da 4.780mAh del Mix Flip è leggermente più piccola rispetto ai 4.800mAh del Honor Magic V Flip. Tuttavia, utilizza una batteria avanzata con anodo al silicio-carbonio ad alta densità energetica, supportando la ricarica rapida da 67W. Sul fronte fotografico, il Mix Flip non delude. Mentre lo Z Flip 6 ha una doppia fotocamera da 50 MP + 12 MP e una fotocamera frontale da 12 MP, il Mix Flip offre una fotocamera per selfie da 32 MP e una configurazione posteriore a doppia fotocamera da 50 MP (OmniVision OV50E) + 50 MP (teleobiettivo OV60A, zoom ottico 2x), con ottimizzazioni Lecia.

Una volta aperto misura 167.5 x 74.02 x 7.6 mm e pesa 192 grammi. Quando chiuso, le sue dimensioni sono 85.54 x 74.02 x 15.99 mm. È disponibile in nero e viola, con un telaio in alluminio e supporta un angolo di apertura variabile da 45° a 120°. Lo schermo esterno è protetto da Xiaomi Shield Glass, garantendo robustezza e durata. Viene fornito con Android 14 e HyperOS. Include funzionalità AI come AI Interpreter e Circle to Search con Google, un sensore di impronte digitali laterale e supporta 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e USB-C. Inoltre, offre altoparlanti duali con tecnologia Dolby Atmos. In Europa, il Mix Flip (12GB+512GB) è venduto a 1299,00€, IVA inclusa.