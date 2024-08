Xiaomi: nel 2025 arriva lo smartphone senza nessun tasto fisico?

Sembra che Xiaomi stia sviluppando un nuovo smartphone con un’interfaccia completamente touch, eliminando la necessità di pulsanti fisici. Questo interessante rumor arriva da due ben informati che negli ultimi tempi hanno sempre dato notizie in anteprima. Stiamo parlando ovviamente di @chunvn8888 e @heyitsyogesh. Quest’ultimo dalle colonne di smartprix ha aggiunto ulteriori dettagli sul nuovo dispositivo della casa cinese, che potrebbe essere un vero e proprio spartiacque, uno smartphone di rottura e innovativo.

Lo smartphone, un vero e proprio top di gamma, ha il nome in codice Zhuque. Sarà qualcosa di davvero diverso, non essendoci più nessun tasto fisico, nessuno slider per il volume, nessun tasto di accensione, ne tantomeno tasti di controllo alternativi come quelli presenti sui nuovi iPhone. Se le voci saranno confermate Xiaomi potrebbe finalmente offrire la vera esperienza di smartphone all-screen di cui abbiamo sentito parlare per molto tempo. Qualcosa molto vicino a quello che Steve Jobs avrebbe voluto per il suo iPhone.

Per il momento non c’è nessuna informazione su come i tasti fisici verranno sostituiti: Zhuque potrebbe utilizzare una combinazione di controlli gestuali, bordi sensibili alla pressione o persino comandi vocali. Il progetto è ancora alle fasi iniziali, tutte le opzioni sono possibili in tal senso oggi.

Un’altra caratteristica di spicco di Zhuque è la fotocamera selfie sotto il display, qualcosa ancora oggi di molto raro e di difficile implementazione.

Poche anche le informazioni riguardo la dotazione tecnologica, ma senza dubbio tratteggiano uno smartphone come scritto in apertura top di gamma.

Sotto il cofano dovremmo poter trovare Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4, nome in codice SM8775, CPU presente anche nello Xiaomi 15S Pro, previsto per il secondo trimestre del 2025. Non sappiamo ancora molto sull’8+ Gen 4, ma è probabile che sia basato sui nuovi core Qryon, simili allo Snapdragon 8 Gen 4 .

Riuscirà Xiaomi nel proporre uno smartphone davvero rivoluzionario? Qualcuno aveva già proposto un design simile qualche anno fa, ma senza successo, ovvero Meizu col suo Zero. Staremo a vedere. Se Xiaomi riuscisse nel suo intento potremmo dire sin da ora che ci sarà un prima e un dopo Zhuque nell’evoluzione degli smartphone.