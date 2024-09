Xiaomi Pad 7 e 7 Pro: nuovi dettagli sui tablet in arrivo

Xiaomi dovrebbe lanciare presto la serie di tablet di punta Pad 7. Il dispositivo ha recentemente ottenuto la certificazione 3C in Cina, confermando le sue capacità di ricarica. Il Pad 7 standard supporterà una ricarica da 45W, mentre il Pad 7 Pro offrirà una ricarica da 67W.

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Il noto leaker Digital Chat Station ha ora rivelato la dimensione dello schermo di questi tablet in arrivo. Sia il Xiaomi Pad 7 che il Pad 7 Pro avranno uno schermo LCD da 11,16 pollici. Questa dimensione è solo leggermente più grande rispetto agli 11 pollici della serie Xiaomi Pad 6. Tuttavia, nonostante tutte le indiscrezioni, è deludente che la compagnia cinese non stia ancora passando ai pannelli OLED quest’anno. Inoltre, secondo precedenti fughe di notizie, entrambi i tablet saranno alimentati da processori Qualcomm ad alte prestazioni. Il Xiaomi Pad 7 dovrebbe utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 2, mentre il Pad 7 Pro probabilmente sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3.

La serie in questione funzionerà con HyperOS 2.0, basato su Android 15, e avrà una batteria da 10.000 mAh. È probabile che l’OEM asiatico mantenga il sensore di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza. Non è ancora chiaro se questi tablet offriranno la connettività per la rete 5G. Detto ciò, è possibile che siano compatibili con il WiFi 7, e si prevede anche una porta USB di tipo C 3.2 per trasferimenti dati veloci.

Inoltre, saranno, probabilmente, compatibili con l’auto Xiaomi SU7. Questa funzionalità include il controllo e l’intrattenimento per i sedili posteriori, come la regolazione del sedile passeggero, il condizionatore d’aria e la navigazione, rendendo il gadget multimediale uno strumento avanzato per l’utilizzo in auto.

Ricordiamo, infine, che Xiaomi dovrebbe lanciare la serie Xiaomi 15 nella quarta settimana di ottobre in Cina, e la serie Pad 7, insieme ad altri prodotti dell’ecosistema, potrebbe essere presentata insieme ai flagship sopracitati.