Xiaomi POCO F6: applica il coupon eBay ed è tuo ad una spesa minima

Oggi puoi acquistare uno degli smartphone più ricercati sul mercato ad un prezzo bomba! Si tratta dello Xiaomi POCO F6, al momento disponibile su eBay a soli 299 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo PIT10PERTE25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi POCO F6: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi POCO F6 è uno smartphone che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo, e che soddisfa le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Questo modello è dotato di un enorme display da 6.67 pollici che offre una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, così da poter godere di immagini dai colori sempre brillanti e i particolari minuziosi. Inoltre vanta 12 GB di RAM ed uno spazio di memoria interna da 512 GB quindi davvero enorme per poter archiviare qualsiasi tipologia di file o contenuto.

Un’altra caratteristica importante è la sua batteria interna da 5000mAh che ti accompagna per più di una giornata anche se lo utilizzi in modo intensivo. Allo stesso tempo, sfruttando la ricarica veloce, potrai avere l’energia necessaria in pochissimo tempo.

Non è da meno il suo evoluto sistema di fotocamere con quella principale da 50MP e quella frontale da 20MP per poter realizzare qualsiasi tipologia di foto e video in maniera impeccabile e più realistica che mai.

