Xiaomi POCO Watch: lo smartwatch del momento a prezzo stracciato (-41%)

Ecco per te uno degli ultimissimi smartwatch lanciati da Xiaomi che oggi puoi acquistare ad un prezzo mini! Parliamo dello Xiaomi POCO Watch, al momento disponibile su Amazon a soli 59 euro con un maxi sconto del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Una promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile: gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Xiaomi POCO Watch: funzionalità e caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi POCO Watch innanzitutto è dotato del chip GNSS di precisione integrato che supporta il posizionamento satellitare globale tramite GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, in modo che tu possa registrare e analizzare i tuoi spostamenti con maggiore precisione ovunque.

Questo modello è dotato di un ampio display AMOLED a colori ad alta risoluzione da 1,6″ con vetro curvo 2.5D e una cornice ultra sottile che offre un’esperienza visiva mozzafiato e ti consente di vedere di più con maggiore chiarezza anche sotto la luce diretta del sole.

La comodità non è da meno in quanto, grazie al design ultraleggero, potrai godere di maggiore comfort e libertà di movimento durante l’uso quotidiano e durante qualsiasi attività sportiva. Inoltre la sua eccezionale classificazione di resistenza all’acqua di 5 ATM significa che puoi indossarlo per nuotare senza alcuna preoccupazione, sia in acque aperte che in una piscina al chiuso.

Per finire, i sensori e gli algoritmi avanzati della frequenza cardiaca ti aiutano a tenere traccia dello stato di salute del tuo cuore 24 ore al giorno, consentendoti di vedere immediatamente i cambiamenti della frequenza cardiaca.

