Xiaomi presenta i Mijia Smart Dumbbells: l'evoluzione del fitness domestico

Xiaomi continua a innovare nel settore della tecnologia per il fitness domestico con il lancio dei nuovi manubri intelligenti Mijia Smart Dumbbells. Progettati per ottimizzare gli allenamenti a casa, questi dispositivi avanzati sono inizialmente disponibili tramite una campagna di crowdfunding al prezzo di 99 yuan (circa 13 euro), offrendo una combinazione di tecnologia all’avanguardia e design ergonomico.

I Mijia Smart Dumbbells integrano sensori di movimento a sei assi, composti da un giroscopio e un accelerometro a tre assi ciascuno, garantendo un monitoraggio preciso dei movimenti. Questa funzionalità aiuta gli utenti a migliorare la tecnica degli esercizi, mentre il display LED integrato fornisce in tempo reale dati essenziali come ripetizioni, durata e calorie bruciate. In questo modo, il monitoraggio diventa più semplice e immediato, senza la necessità di consultare lo smartphone.

Il design ergonomico rappresenta un ulteriore punto di forza: l’impugnatura, con un diametro di 32 mm e una finitura opaca antiscivolo, assicura una presa confortevole e sicura. Inoltre, il sistema di sgancio rapido dei pesi consente di regolare facilmente il carico da 1 kg a 2 kg, adattandosi a diverse esigenze di allenamento. L’alimentazione è garantita da due batterie AAA, che offrono fino a 177 giorni di utilizzo continuo.

Grazie alla compatibilità con l’app Mi Home, gli utenti possono accedere a video corsi professionali, personalizzare i propri programmi di allenamento e monitorare i progressi attraverso report dettagliati. L’app include anche una guida vocale e messaggi motivazionali in tempo reale, migliorando l’esperienza complessiva di allenamento.

Disponibili in due configurazioni, i Mijia Smart Dumbbells offrono una versione base da 2 kg (1 kg x 2) al prezzo di 99 yuan e un set completo con quattro pesi aggiuntivi da 0,5 kg a 158 yuan (circa 20,70 euro). Sebbene la gamma di peso limitata possa restringere il pubblico di riferimento, il prezzo competitivo e le funzionalità avanzate rendono questi manubri un’opzione interessante per chi desidera un’esperienza di fitness domestico innovativa e accessibile.