Xiaomi Redmi Buds 6 Active: oggi su Amazon a prezzo minimo (solo 17€)

Sei alla ricerca di auricolari wireless che siano comodi e che offrano un suono impeccabile ovunque tu sia? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta degli Xiaomi Redmi Buds 6 Active

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione al volo, gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Buds 6 Active: suono immersivo e autonomia estesa

Gli Xiaomi Redmi Buds 6 Active si caratterizzano per un sistema driver dinamico da 14,2 mm che garantisce una riproduzione dei bassi impressionante, dei medi chiari e degli alti cristallini a prescindere dal contenuto multimediale che tu stia ascoltando.

In particolare, Xiaomi Acoustic Laboratory offre cinque diverse modalità EQ per diversi stili di suono quindi risultano perfetti per ogni gusto musicale.

Inoltre queste cuffiette dispongono di due microfoni e della tecnologia beamforming in combinazione con algoritmo DNN-ENC: questa funzione riduce efficacemente il rumore ambientale e offre una qualità vocale cristallina, anche in ambienti ventosi, così da poter effettuare chiamate sempre chiare ovunque tu sia.

Anche la batteria potentissima non è da meno tanto da offrire fino a 6 ore di riproduzione continua. In più, con la custodia di ricarica, l’intera durata della batteria raggiunge 30 ore quindi è perfetta non solo per l’uso quotidiano ma anche per i viaggi più lunghi.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie all’interfaccia touch intuitiva che consente di controllare facilmente musica, chiamate e assistenti vocali con dei semplici tocchi.

Oggi gli Xiaomi Redmi Buds 6 Active sono disponibili su Amazon a soli 17 euro con uno sconto del 21%.

