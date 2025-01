Xiaomi Redmi Buds 6 Lite a soli 15€ su Amazon: ne rimangono pochissime

Immergiti nella tua musica preferita in qualsiasi luogo tu sia con le Xiaomi Redmi Buds 6 Lite! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 15 euro con un super sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata nel tempo e gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite: effetto audio coinvolgente e massima autonomia

Le Xiaomi Redmi Buds 6 Lite rappresentano un vero e proprio top di gamma per chi è appassionato di musica e vuole ascoltare i propri brani preferiti in maniera impeccabile in qualsiasi momento.

In primis si caratterizzano per la loro membrana rivestita in titanio e la struttura indipendente della camera posteriore. Inoltre dispongono di quattro effetti sonori regolabili per un’esperienza di ascolto personalizzata come non mai.

Un’altra specifica di spicco delle cuffie è la batteria super potente che offre fino a 7 ore di riproduzione musicale con una sola carica e un totale di 38 ore con custodia di ricarica. Inoltre la funzionalità di ricarica rapida consente 10 minuti di ricarica per 2 ore di riproduzione musicale.

Gli auricolari, tra l’altro, regalano sempre un’esperienza audio davvero coinvolgente grazie all’efficace riduzione del rumore con una profondità di 40dB e una riduzione del rumore a banda larga a 2000Hz, ideale per ambienti a bassa frequenza. Allo stesso tempo le telefonate saranno più nitide che mai grazie alla tecnologia Dual Microfono e alla riduzione del rumore del vento fino a 6 m/s.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.