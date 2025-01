Xiaomi Redmi Note 14: con lo sconto Amazon è tuo ad una spesa minima

Amazon ha lanciato una promozione speciale su uno degli smartphone più alla moda del momento! Parliamo dello Xiaomi Redmi Note 14, al momento disponibile a soli 249 euro con un super sconto del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta, hai pochissimo tempo a disposizione!

Tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi Redmi Note 14

Lo Xiaomi Redmi Note 14 è uno smartphone super ricercato sul mercato, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo bomba grazie allo sconto lanciato da Amazon.

Il suo fiore all’occhiello è l’innovativo processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra con tecnologia a 6nm che assicura performance eccezionali, permettendoti di svolgere tutto in modo ottimale e fluido sia a lavoro che per quanto riguarda l’intrattenimento quotidiano.

Inoltre è dotato di un display con protezione degli occhi da 120Hz, con picco di luminosità da 2100nits, che garantisce una visualizzazione sempre impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, quindi anche sotto il sole diretto.

Un’altra specifica di spicco è la sua ampia batteria da 5110mAh che offre un’autonomia di oltre 24 ore, mentre grazie alla turbo-ricarica a 45W potrai avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti. Il design non è da meno con il Corning Gorilla Glass 5 che protegge il dispositivo in modo ottimale da eventuai graffi e cadute.

Infine, potrai sbizzarrirti a realizzare scatti da vero professionista con il comparto fotografico che sfrutta funzionalità AI per risultati eccellenti anche nelle ore notturne.

Oggi lo Xiaomi Redmi Note 14 è disponibile su Amazon a soli 249 euro con un super sconto del 17%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta, hai pochissimo tempo a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.