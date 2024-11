Xiaomi Redmi Pad Pro: codice promo super conveniente sul tablet del momento

Sei alla ricerca di un tablet che sia adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Allora punta tutto sullo Xiaomi Redmi Pad Pro, oggi disponibile su eBay a soli 215 euro grazia ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo PIT10PERTE2024 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Pad Pro: specifiche tecniche e funzionalità

Lo Xiaomi Redmi Pad Pro è un piccolo gioiellino tech capace di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

In primis dispone di un grande display cristallino da 12 pollici che garantisce una visualizzazione impeccabile con immagini coinvolgenti dai toni brillanti e i dettagli realistici. La batteria extra-large da 10000 mAh non è da meno tanto che può accompagnarti per un’intera giornata sia che tu stia lavorando o giocando. In più, grazie alla ricarica rapida da 33W, basteranno pochi minuti per avere l’energia di cui hai bisogno e continuare ad utilizzarlo.

Un’altra caratteristica importante del tablet è il suo evoluto sistema di fotocamere, con quella principale da 8 MP e quella frontale sempre da 8 MP così da poter scattare foto e selfie impeccabili da vero e proprio professionista. Allo stesso tempo, i quattro altoparlanti incorporati assicurano sempre un audio coinvolgente così da farti sentire al centro dell’azione per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale tu voglia.

Per finire, il dipositivo è dotato di una RAM da 6 GB e una memoria interna da 128 GB così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file nella massima sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.