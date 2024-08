Xiaomi Redmi Pad Pro in SVENDITA: applica il CODICE PROMO su eBay

Sei alla ricerca di un nuovo tablet da utilizzare sia a lavoro che per il divertimento di tutta la famiglia? Allora approfitta dell’offerta speciale sullo Xiaomi Redmi Pad Pro, oggi disponibile su eBay a soli 199 euro grazie ad uno sconto del 15% da sfruttare applicando il codice promo XIAOMIAGO24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Xiaomi Redmi Pad Pro: caratteristiche tecniche e funzionalità

Lo Xiaomi Redmi Pad Pro è un vero e proprio concentrato di energia che permette di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera rapida e super efficiente.

Innanzitutto ha un display da 12,1 pollici per una visualizzazione di immagini e colori particolarmente coinvolgente in qualsiasi condizione luminosa, quindi anche sotto la luce solare diretta.

Allo stesso tempo, questo modello vanta una batteria potentissima da 10000 mAh che fornisce supporto tutto il giorno, tutti i giorni, senza preoccupazioni di alimentazione, qualsiasi cosa tu stia facendo. In più, il supporto per la ricarica rapida da 33 W riduce i tempi di attesa e consente di avere l’energia necessaria in un batter d’occhio.

Anche le tue videochiamate saranno ottimizzate con la fotocamera frontale centrata da 8 MP, mentre potrai realizzare foto ad alta risoluzione con la fotocamera principale da 8 MP. Per finire, i quattro altoparlanti ti offrono uno straordinario audio surround per un’esperienza coinvolgente proprio come un home theater.

