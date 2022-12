Xiaomi Redmi Watch 2 Lite CROLLA: con lo sconto è quasi regalato

Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite resta uno dei wearable più desiderati del momento, e Amazon continua così a venire incontro alle richieste del pubblico proponendolo in offerta. In questo modo, grazie alla promozione in corso, anche tu puoi entrare a far parte della famiglia di dispositivi Xiaomi assicurandoti questo vero e proprio gioiellino nella sua colorazione nera. Vai dunque su Amazon seguendo questo link e chiudi l’acquisto a soli 52 euro, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, che smartwatch!

Con un display da 1,55” ad alta risoluzione che ti offre più possibilità di visualizzare tutti i dettagli dello schermo, per un’esperienza visiva e touch notevolmente migliorata, fino a 10 giorni di autonomia e GPS indipendente, il dispositivo supporta i quattro principali sistemi di posizionamento globale. Il chipset GNSS integrato offre prestazioni migliorate per un tracciamento della posizione più preciso. Sono supportati quattro principali sistemi di posizionamento globale: GPS, GLONASS, Galileo, BDS. A livello sportivo, ha a disposizione 17 modalità professionali, tra cui HIIT e Yoga, per aiutarti a raggiungere l’obiettivo di fitness che volevi.

In generale sono però presenti ben 100 modalità di allenamento estese che ti offriranno più opzioni e ti permetteranno di monitorare più parametri diversi. Ad esempio monitora il tuo sonno 24 ore su 24 e fornisce report dettagliati sulle fasi di sonno profondo, sonno leggero e REM per aiutarti a scoprire cosa succede durante il sonno. Il livello di saturazione (SpO₂) indica la quantità di ossigeno presente nel sangue. Ottieni una misurazione SpO₂ sempre e ovunque per la tua tranquillità. Supporta il monitoraggio continuo di SpO₂ durante il sonnno in modo da avere un controllo completo e duraturo.

Il sensore PPG integrato ad alta precisione ti consente inoltre di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore al giorno e di inviare un avviso quando viene rilevata una frequenza cardiaca anomala. Dulcis in fundo, il device supporta la nuova ricarica magnetica. Basta un tocco per mettere in carica il tuo watch. La batteria ha una durata di 10 giorni con un utilizzo normale e di 14 ora in caso di utilizzo continuo della modalità GPS mentre fai sport. Non esitare, dunque, e fai tuo questo spettacolare wearable che non ha nulla da invidiare a brand più conosciuti a soli 52 euro, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

