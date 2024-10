Xiaomi Redmi Watch 4 al prezzo minimo storico di soli 77€ su Amazon

Su Amazon oggi trovi uno degli smartwatch più innovativi di sempre in offerta speciale! Parliamo dello Xiaomi Redmi Watch 4, al momento disponibile al suo prezzo minimo storico di soli 77 euro con un sconto conveniente del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è davvero irresistibile!

Xiaomi Redmi Watch 4: specifiche tecniche e funzionalità

Lo Xiaomi Redmi Watch 4 è dotato del display più grande della sua serie, con frequenza di aggiornamento elevata (60 Hz) per immagini super fluide, e una luminosità fino a 600 nit che permette di avere una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Dal punto di vista estetico, vanta una struttura in lega di alluminio robusta e affidabile per un design più premium. Inoltre l’elegante corona in acciaio inossidabile aggiunge un tocco di stile anche ai minimi dettagli e la sua rotazione delicata assicura un’esperienza ancora più confortevole.

Inoltre dispone di una batteria notevole e di un chip a basso consumo energetico, così da assicurare fino a 20 giorni in modalità di utilizzo tipica. La ricarica magnetica portatile ti consente, in più, di essere operativo con un semplice tocco per un utilizzo semplice e senza pensieri.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai: l’orologio si connette al tuo smartphone in un attimo tramite Bluetooth consentendoti di visualizzare, rifiutare le chiamate direttamente sul dislay, oltre a conversare attraverso il microfono e l’altoparlante integrati senza dover utilizzare lo smartphone.

