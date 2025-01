Xiaomi Redmi Watch 5 Lite a soli 39€: promo speciale solo su Amazon

Uno degli smartwatch più ricercati sul mercato, oggi è disponibile in promozione speciale su Amazon! Si tratta dello Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, al momento acquistabile a soli 39 euro con uno sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite: l’alleato perfetto per i tuoi allenamenti

Lo Xiaomi Redmi Watch 5 Lite è uno degli orologi smart più ricercati sul mercato, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo minimo grazie alla mega offerta Amazon.

In primis vanta un ampio display AMOLED da 1,96 pollici che offre immagini dai colori ricchi e naturali con dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole. In più il rapporto schermo-corpo del 75,80% garantisce un’interfaccia più ampia rispetto agli altri modelli: in questo modo la visualizzazione sarà sempre perfetta qualsiasi cosa tu stia facendo.

Un’altra specifica importante del dispositivo è il suo chip GNSS integrato a cinque sistemi indipendente dal ricevitore che supporta il posizionamento satellitare, per allenamenti più pratici senza la necessità di portare con sé lo smartphone.

Allo stesso tempo, la sua batteria da 470 mAh è più potente che mai tanto da offrire 18 giorni di autonomia in modalità di utilizzo tipica, così da non doverlo caricare frequentemente quando si è all’aperto o in viaggio.

Ovviamente questo modello è ideale per chi pratica sport grazie alle sue 150 modalità di allenamento che possono seguirti in qualsiasi attività, sia al chiuso che all’aperto. Tra l’altro la resistenza all’acqua a 5 ATM rende l’orologio adatto anche per nuotare in piscina o al mare.

Oggi lo Xiaomi Redmi Watch 5 Lite è disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.