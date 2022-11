Ci sono gli smartwatch e ci sono le smart band. In realtà, il confine tra le due categorie – oggi, innovazione dopo innovazione – è sempre più sottile e meno definito. Sì perché le seconde sono davvero dei concentrati di tecnologia e hanno poco o nulla da invidiare ai dispositivi da polso più “grandi” e più costosi. È il caso della Smart Band 7 di Xiaomi, perfetta per il monitoraggio dell’attività fisica e del benessere e in queste ore acquistabile su Amazon a 49,99 euro grazie allo sconto del 17%.

Xiaomi Smart Band 7: tutto per il fitness e il benessere

La super Smart Band del colosso cinese vanta un display AMOLED da 1,62 pollici, ovvero il 25% in più rispetto all’area di visualizzazione dell’indossabile di sesta generazione. Il contenuto poi viene visualizzato al massimo del dettaglio grazie ai 326 pixel-per-inch.

In termini di feature, si spazia da quelle legate all’attività fisica (oltre 110 modalità sportive riconosciute in automatico) a quelle pensate per la salute, passando ovviamente per le notifiche strettamente dipendente dalle applicazioni installate sullo smartphone con cui la smart band di Xiaomi è abbinata.

Analisi del consumo massimo di ossigeno (V02 max), che è un importante indicatore della capacità aerobica del corpo umano.

Monitoraggio costante del livello di ossigeno nel sangue (Sp02).

Monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e per tutto il giorno.

Monitoraggio della qualità del sonno

Monitoraggio dello stress

Esercizi di respirazione

Monitoraggio del ciclo mestruale

Dando uno sguardo al look, lo Xiaomi Smart Band 7 è resistente all’acqua fino a 5 ATM. Il cinturino è in silicone, è resistente e regolabile. La batteria – che si ricarica magneticamente – garantisce un’autonomia di circa 14 giorni, che è qualcosa di assolutamente fenomenale.

Lo sconto del 17%, come detto, porta il prezzo finale al 49,99 euro. L’articolo Xiaomi è venduto e spedito di Amazon, e se concludi l’acquisto entro poche ore, il corriere busserà al tuo citofono già nella giornata di domani. La solita efficienza di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.