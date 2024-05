Piega come dal PARRUCCHIERE con l'Asciugacapelli Remington a SOLI 19 EURO

Assicurati sempre una piega perfetta senza l’aiuto del parrucchiere con l’Asciugacapelli Remington! Si tratta di un vero e proprio top di gamma del settore, ed oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 19 euro grazie ad un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Asciugacapelli Remington: tutte le modalità di utilizzo

Con l’Asciugacapelli Remington Ionic Dry avrai prestazioni di alta qualità, per ottenere quell’aspetto setoso e liscio ad ogni utilizzo.

Ha un motore incredibilmente potente da 2200 W per uno styling veloce ed efficiente. Puoi scegliere tra tre impostazioni di calore e due impostazioni di velocità a seconda di come desideri acconciare i tuoi capelli. Questo ti offre la possibilità di adattare il prodotto alle esigenze dei tuoi capelli, per ottenere il look che preferisci.

Aiutando a dimezzare il tempo di asciugatura, l’emissione di ioni integrata nel flusso d’aria lascerà i capelli con una consistenza più liscia e setosa, per look privi del fastidioso effetto crespo. In più nella promozione sono inclusi un concentratore e un diffusore, ideali per creare acconciature morbide o creare ricci naturali durante l’asciugatura.

Il dispositivo è nero dal look elegante, con un pratico anello d’aggancio per riporlo facilmente dopo l’uso. Inoltre è dotato di un comodo cavo lungo 1,7 metri e, per rendere ulteriormente semplice la manutenzione, ha una griglia posteriore rimovibile per una facile pulizia.

Al momento l’Asciugacapelli Remington è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad un mega sconto del 33%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.