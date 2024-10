Xiaomi Smart Band 8 Pro a meno di 60€: l'occasione è irripetibile

Per i tuoi allenamenti hai bisogno di un tracker affidabile e sempre pronto all’uso? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta della Xiaomi Smart Band 8 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 59 euro con uno sconto conveniente del 16%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Smart Band 8 Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

La Xiaomi Smart Band 8 Pro si contraddistingue dagli altri modelli innanzitutto per il suo ampio display che offre un funzionamento più semplice e informazioni più chiare in qualsiasi condizione luminosa esterna. In più dispone di una migliorata frequenza di aggiornamento di 60 Hz così da avere una visione perfetta e 16,7 milioni di colori e dettagli ancora più nitidi.

Anche la sua interfaccia è completamente aggiornata, con un layout più semplice da visualizzare da parte di qualsiasi tipologia di utente, e una serie di funzioni innovative come Meteo, Agenda e Calendario.

Dal punto di vista tecnico questo tracker è dotato di un chip GNSS indipendente integrato che può essere utilizzato come dispositivo autonomo o in combinazione con uno smartphone. In più, per garantire una maggiore precisione, il chip è in grado di supportare anche i sistemi satellitari BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS monitorando il percorso che segui mentre corri.

Anche la salute sarà sempre sotto controllo grazie a funzioni all’avanguardia che garantiscono il monitoraggio di stress, satuazione ossigeno, frequenza cardiaca e sonno.

