Xiaomi TV da 75 Pollici: con il mega sconto Black Friday risparmi quasi 250€

Per Natale vuoi autoregalarti una smart tv nuova di zecca per poter godere di tutti i tuoi film preferiti come se fossi al cinema? Allora abbiamo quello che fa per te! Si tratta della Xiaomi TV A PRO da 75 Pollici, al momento disponibile su Amazon a soli 623 euro con un mega sconto del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, le scorte sono in esaurimento!

Xiaomi TV A PRO da 75 Pollici: esperienza cinematografica nel salotto di casa

La Xiaomi TV A PRO da 75 Pollici è un dispositivo di ultima generazione che ti regalerà un’esperienza cinematografica a tutto tondo direttamente nel salotto di casa tua.

Questo modello di smart TV offre nello specifico un’esperienza visiva QLED 4K con la tecnologia Dolby Vision: ciò vuol dire che luminosità, contrasto e colore saranno sempre intensificati, così da godere di immagini ultra vivide con una gamma di colori DCI-P3 di Hollywood che garantisce precisione e autenticità cromatica.

Anche la modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie a Google TV che ti permette di raggruppare da tutti i tuoi abbonamenti sia film che serie tv in un unico posto.

Inoltre questo gioiellino vanta un design innovativo senza cornice, con un’eccezionale rapporto schermo-corpo che riesce a farti immergere in un’esperienza visiva pura e senza interruzioni.

