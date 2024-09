Xiaomi vuole realizzare uno smartphone Tri-Fold ma arriverà nel 2026

Xiaomi prevede di introdurre uno smartphone pieghevole triplo diverso nel 2026. L’azienda sta lavorando a due nuovi smartphone pieghevoli tripli, e uno di questi è stato individuato nel database IMEI, con lancio previsto per il 2026. Sebbene manchi ancora circa un anno e mezzo, ora sappiamo che la compagnia sta sviluppando questi entusiasmanti dispositivi. Ci si aspetta che il primo Tri-Fold in questione venga presentato nel primo trimestre del 2025.

Xiaomi: cosa sappiamo del suo smartphone pieghevole Tri-Fold?

Il primo smartphone pieghevole triplo, con nome in codice “Zhuque“, è atteso per il 2025. Questo telefono sarà speciale grazie al design a tre pieghe, permettendogli di piegarsi in tre parti. Inoltre, non avrà pulsanti, diventando così il primo smartphone senza pulsanti di Xiaomi.

Nel 2026, Xiaomi dovrebbe lanciare un altro telefono pieghevole triplo. Il numero di modello per questo dispositivo è “26013VP46C” e probabilmente verrà rilasciato nel primo trimestre del 2026. Il numero “2601” nel codice indica gennaio 2026, mentre la “C” suggerisce che sarà esclusivo per il mercato cinese. Questo nuovo telefono sarà probabilmente alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 5, di cui non si hanno ancora informazioni dettagliate, ma ci si aspetta che offra prestazioni elevate, come da tradizione dei processori del chipmaker americano.

Il successo del modello “Zhuque” sarà cruciale. Se non soddisferà le aspettative dell’OEM cinese, l’azienda potrebbe decidere di non lanciarlo affatto o di limitarne la produzione a un’edizione speciale. Questo potrebbe influenzare anche il modello del 2026, portando Xiaomi a cancellare il progetto. Un esempio simile è stato il MIX Alpha, un dispositivo sperimentale del brand, che è stato presentato con grande entusiasmo ma venduto in quantità limitate e senza ulteriori aggiornamenti.

Lo smartphone “Zhuque” è già apparso nel database IMEI e ci sono due versioni: una con comunicazione satellitare (numero di modello 2503FVPB1C) e una senza (numero di modello 25031VP29C). Entrambi saranno venduti solo in Cina. Xiaomi ha già sperimentato telefoni innovativi in passato, come il MIX Alpha, ma questi terminali spesso hanno avuto problemi software. Staremo a vedere; vi terremo aggiornati con nuovi dettagli in merito.