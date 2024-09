Xiaomi14T e 14T Pro: cosa ci aspettiamo dalla serie di flagship killer?

Xiaomi ha già iniziato a stuzzicare i principali punti salienti di questa serie, in particolare la collaborazione con Leica per i suoi sistemi di fotocamere. Man mano che il lancio si avvicina, fughe di notizie e voci ci hanno fornito un quadro più chiaro di cosa aspettarci dai due dispositivi della serie.

Xiaomi 14T e 14T Pro: ecco cosa ci aspettiamo

Immagini trapelate hanno rivelato il design della serie Xiaomi 14T, mostrando un aspetto minimalista ma sofisticato. Entrambi i modelli presenteranno un grande modulo fotocamera quadrato nell’angolo in alto a sinistra del retro. Il modulo ospita sensori tripli, un flash LED e il marchio Leica. Curiosamente, il modello standard sembra avere bordi piatti con finitura opaca, mentre il 14T Pro potrebbe avere bordi curvi e un retro in vetro. I telefoni dovrebbero essere disponibili in una gamma di colori, tra cui Lemon Green, Titan Black, Titan Blue e Titan Grey per il Xiaomi 14T, mentre il 14T Pro sarà disponibile in Titan Black, Titan Blue e Titan Grey.

Avranno uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2712×1220 pixel. Di fatto, i pannelli di entrambi i modelli offriranno una frequenza di aggiornamento di 144Hz per immagini fluide, con una luminosità massima di 4.000 nit, rendendoli ideali per l’uso all’aperto anche in condizioni di luce intensa.

Xiaomi ha integrato tecnologia avanzata per i display, come il supporto HDR10+, Dolby Vision e protezione Xiaomi Shield Glass. Questi miglioramenti suggeriscono un’esperienza visiva di alta qualità per il consumo di contenuti, il gaming e l’uso quotidiano. Il modello base disporrà del chipset MediaTek Dimensity 8300-Ultra, che offre prestazioni efficienti e veloci per compiti quotidiani e gaming moderato. Nel frattempo, il 14T Pro sarà equipaggiato con il SoC Dimensity 9300+, che dovrebbe migliorare le capacità di gaming e multitasking del telefono. Entrambi i modelli godranno di 12 GB di RAM LPDDR5X e opzioni di storage che variano da 256 GB a 512 GB (UFS 4.0).

Eseguiranno anche il nuovo HyperOS, basato su Android 14, che assicura un’esperienza utente fluida e raffinata. Inoltre, il modello Pro potrebbe presentare i chip proprietari Surge P2 e G1 di Xiaomi, progettati per ottimizzare le prestazioni della batteria e l’efficienza complessiva. Non mancherà poi una fotocamera principale da 50 MP Sony IMX906 con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), insieme a un obiettivo teleobiettivo da 50 MP e una camera ultra grandangolare da 12 MP. Per i selfie, avrà una fotocamera frontale da 32 MP.

Entrambi i dispositivi saranno dotati di una batteria da 5.000 mAh. Mentre il Xiaomi 14T standard supporterà la ricarica rapida cablata da 67W, il modello Pro offrirà velocità di ricarica ancora più rapide con supporto per la ricarica cablata da 120W, capace di caricare la batteria dallo 0 al 100% in soli 19 minuti. Dulcis in fundo, entrambi i telefoni presenteranno anche connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e avanzati sistemi di navigazione satellitare, come Beidou e Galileo.