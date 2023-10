Nel mondo delle tavolette grafiche, la scelta del dispositivo giusto può fare la differenza tra un’opera d’arte mediocre e un capolavoro. XPPen, un leader riconosciuto nel settore, ha recentemente lanciato due prodotti di punta: la Artist Pro 16 (2ª generazione) e la DECO PRO (2ª generazione). Entrambe le tavolette promettono prestazioni eccezionali, ma quale è la migliore per le tue esigenze? In questo articolo, esploreremo le specifiche tecniche, le caratteristiche e le innovazioni di entrambi i dispositivi, offrendoti una panoramica completa per aiutarti a prendere una decisione informata.

XPPen Artist Pro 16 (2ª generazione)

Display: Questa tavoletta grafica è dotata di un display laminato completamente che offre colori vivaci e dettagli nitidi. Rileva ogni dettaglio con la massima chiarezza ad alta risoluzione di 2560×1600 . È facile passare da uno spazio colore professionale all’altro per le diverse esigenze di visualizzazione.

Il costo della tavoletta grafica Artist Pro 16 (2ª generazione) è di €539,99 anziché €599,99

DECO PRO MW/ LW/ XLW (2ª generazione)

Design: La DECO PRO (2ª generazione) presenta un design semplificato futuristico, con un piano di lavoro grigio antracite e un pannello posteriore in metallo di alta classe.

La DECO PRO (2ª generazione) presenta un con un piano di lavoro grigio antracite e un pannello posteriore in metallo di alta classe. Dimensioni: Sono disponibili tre diverse dimensioni per questa tavoletta grafica (M/ L / XL), offrendo agli artisti la flessibilità di scegliere la dimensione che meglio si adatta alle loro esigenze.

Il costo della tavoletta grafica DECO PRO M è di €143,99 anziché €159,99 (283 x 227,1 x 10,66 mm)

Il prezzo della versione DECO PRO L è di €161,99 anziché €179,99 (333 x 258,1 x 10,66 mm)

Il prezzo della misura più grande DECO PRO XL è di €188,99 anziché €209,99 (435 x 313,1 x 10,66 mm)

Stilo con Chip intelligente X3 Pro

Entrambe le tavolette hanno in dotazione questo stilo che offre livelli di pressione di 16K, il primo nel settore, garantendo linee precise e fluide. La sua reattività e precisione sono state notevolmente migliorate, con un tasso di risposta iniziale che scende a 90 ms e una precisione aumentata del 20%.

Display X-Nature di Simulazione

La XPPen Artist Pro 16 (2ª generazione) ha un display da 16 pollici che offre colori realistici e dettagli eccezionali con una risoluzione di 2560×1600. Supporta il passaggio tra diversi spazi colore, come sRGB, Adobe RGB e DCI-P3, garantendo una precisione del colore impeccabile. Certificato da TÜV SÜD. Il display X-Nature ottimizza il comfort visivo per gli occhi riducendo le emissioni di luce blu potenzialmente dannose e offrendo al contempo un’eccellente precisione del colore. Il display permette di disegnare in modo intuitivo su vetro acidato antiriflesso e anti-impronte digitali e con uno stilo di pennino in feltro per offrire una perfetta simulazione tattile a penne o matite.

XPPen Wireless Shortcut Remote

Questa tavoletta contiene una Wireless Shortcut Remote (con 10 tasti di scelta rapida + una ruota), comodo da controllare e crea in modo efficiente.

Design e Ergonomia

Le tavolette Artist Pro 16 (2ª generazione) e DECO PRO (2ª generazione) presentano un design semplificato futuristico, combinando perfettamente tecnologia e arte. Inoltre, sono dotate di un poggia polsi ergonomico e di un supporto pieghevole integrato, garantendo comfort e flessibilità durante l’uso.

Compatibilità

Entrambe le tavolette grafiche sono compatibili con vari sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Android, ChromeOS e Linux. Inoltre, supporta numerosi software di arte digitale popolari come Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, AutoCAD e molti altri. Dopo aver acquistato la tavoletta, puoi anche ottenere un software gratuito sul loro sito ufficiale.

In conclusione, sia l’Artist Pro 16 (2ª generazione) che la DECO PRO (2ª generazione) Sono dispositivi eccezionali che offrono una vasta gamma di caratteristiche e funzionalità. La scelta tra i due dipenderà dalle tue esigenze specifiche come artista. Se desideri un display di alta qualità con una sensazione di disegno naturale, l’Artist Pro 16 (2ª generazione) potrebbe essere la scelta giusta per te. D’altra parte, se desideri una tavoletta grafica con una vasta gamma di livelli di pressione e un design futuristico, la DECO PRO (2ª generazione) potrebbe essere la tua migliore scommessa.