Selfie perfetti con questo telecomando per smartphone super economico

Su Amazon trovi spesso dei gadget tech davvero incredibili: economici, “particolari” e anche perfino utili, come questo telecomando per smartphone, con supporto Bluetooth. Lo colleghi al dispositivo e puoi scattare subito fotografie a distanza o avviare delle riprese video. Questo device lo prendi ora su Amazon con appena 4€. Completa rapidamente l’ordine per approfittarne e goditi le spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime.

Questo telecomando per smartphone è REGALATO su Amazon

Questo simpatico dispositivo è super compatto ma anche estremamente solido. Piccolo e super semplice da configurare, lo abbini al tuo device tramite connessione Bluetooth e lo porti dove vuoi, in tasca o nel portafogli. Così appena ti serve lo tiri fuori e in un attimo sei pronto.

Facile dunque da accoppiare, questo telecomando one shot si collega al tuo telefono/tablet iOS (6.0 e versioni successive) o Android (4.2.2 e versioni successive) con un solo pulsante tramite Bluetooth ed è subito pronto per l’uso. E’ inoltre compatibile con una vasta gamma di dispositivi: Samsung, Iphone, One Plus, Huawei, Nokia, Realme, Sony, ecc. Inoltre ha una portata di 10 metri.

Basta foto mosse e corse all’impazzata per posizionarsi davanti alla camera dopo aver attivato il timer di scatto: con questo telecomando risolvi ogni problema e potrai farti dei selfie professionali. Questo device lo prendi ora su Amazon con appena 4€. Completa rapidamente l’ordine per approfittarne e goditi le spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime.