YouTube rende più complicato trovare il pulsante per saltare gli annunci

YouTube è alla continua ricerca di modi sempre diversi per monetizzare i propri contenuti. La novità notata da alcuni utenti in questi giorni riguarda la pubblicità su YouTube e in particolare il modo in cui viene visualizzato il pulsante che consente di saltare le inserzioni commerciali.

Il popolare servizio in streaming di Google sembra stia sperimentando una modifica all’interfaccia del player che, a differenza di quanto avvenuto finora, non mostra più il classico pulsante “Salta” messo ben in evidenza nell’area in basso a destra della schermata. Al suo posto, infatti, YouTube ha lasciato soltanto una sottile barra progressiva di colore giallo che si riempie di pari passo con l’esecuzione del filmato.

Per i video sui quali è prevista la possibilità di saltare la pubblicità, la barra corre fino a raggiungere il margine destro e solo allora, raggiunto quel punto, appare a schermo il pulsante “Salta”. Questo vale ovviamente per tutti quegli spot per i quali YouTube ha previsto lo skip, mentre per quelle inserzioni da vedere obbligatoriamente la barra continuerà ad avanzare fino alla fine dello spot, senza che dopo appaia alcun pulsante.

Una novità con lo scopo di mostrare integralmente gli spot pubblicitari

L’obiettivo di Google è chiaramente quello di portare in qualche modo l’utente a visualizzare per intero le pubblicità. Sostituire il conto alla rovescia riportato direttamente sul pulsante, come avvenuto finora, con una piccola barra colorata a riempimento graduale ha sicuramente un minore impatto visivo, per cui è più probabile che all’utente più distratto sfugga del tutto la possibilità di saltare lo spot finendo per vederlo integralmente.

Secondo alcune testimonianze condivise dagli utenti sui forum americani, la novità che YouTube sta provando in questi giorni non è l’unica. Diverse persone riportano infatti di un metodo che sovrappone dei rettangoli neri al pulsante del salto, facendo pensare che il team del servizio sia in piena fasi di sperimentazione per capire come rendere più efficace la trasmissione delle inserzioni.

Va detto comunque che il nuovo metodo non è ancora stato implementato in via definitiva, tanto che molti utenti continuano ancora a visualizzare il classico pulsante con conto alla rovescia integrato. Se la sperimentazione darà i suoi frutti è però facile che YouTube decida di estendere la nuova soluzione a tutti gli utenti già a partire dalle prossime settimane.