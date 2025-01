YouTube, stretta sugli AdBlock: le pubblicità dureranno ore

Le pubblicità su YouTube saranno destinate a durare delle ore. Ma solo per gli utenti che violano le regole e utilizzano gli AdBlock, ossia estensioni dei browser che danno modo di bloccare in automatico ogni tipo di inserzione prima, durante e dopo un video. Una decisione a sorpresa, quella presa da Google, che vuole spingere gli utenti ad abbonarsi a YouTube Premium o a guardare gli annunci.

A segnalare il tutto ci hanno pensato diversi utenti su Reddit, che hanno pubblicato screenshot di quanto successo mentre stavano navigando tranquillamente all’interno di YouTube. Ora resta da capire se si sia trattato di un bug o di un cambio di regole da parte di Google.

YouTube, pubblicità di ore per chi utilizza gli AdBlock

C’è chi si è ritrovato davanti 58 minuti di pubblicità, chi addirittura quasi 3 ore. Non c’è più scampo per chi utilizza AdBlock su YouTube, Google ha deciso di porre fine per sempre a questo fenomeno con regole mai così drastiche. “L’uso di ad blocker viola i Termini di servizio. Abbiamo lanciato uno sforzo globale per esortare gli spettatori con ad blocker abilitati a consentire annunci su YouTube o provare YouTube Premium per un’esperienza senza pubblicità” ha dichiarato un portavoce del servizio ad Android Authority.

Su Reddit, alcuni utenti hanno addirittura denunciato la presenza di pubblicità che arrivano a 90 ore! Ecco dunque che da oggi in poi sarà praticamente obbligatorio disinstallare gli AdBlock per continuare ad utilizzare la piattaforma senza problemi. Sebbene le dichiarazioni del portavoce non diano l’ufficialità di questo cambiamento, è indubbio che non si tratti di un bug.

La speranza è che le inserzioni che durano ore siano invece un errore di queste prime ore dall’inserimento delle nuove direttive. E che nei prossimi giorni si arriverà al massimo a qualche minuto di annunci prima di guardare i propri video preferiti su YouTube.