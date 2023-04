YouTube testa una nuova interfaccia per la sezione "Raccolta" su smartphone e tablet

Stando a quanto segnalato da 9to5Google, pare che YouTube stia effettuando alcuni test per rinnovare l’interfaccia dell’app per dispositivi mobili, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente. Una delle principali modifiche riguarda la sezione “Raccolta”, che ha mantenuto la stessa struttura nel corso degli anni. Ora, la piattaforma di video-sharing sta sostituendo la lunga lista di playlist con un carosello che accorcia la pagina nella versione mobile.

La novità più evidente è la presenza di un carosello per le playlist, posizionato immediatamente dopo la sezione “Cronologia”. In precedenza, questa sezione mostrava un lungo elenco di tutte le playlist create o salvate dall’utente, che appariva come ultimo elemento nella pagina, permettendo di scorrere in continuazione.

Ora, le playlist “Guarda più tardi” e i “Video piaciuti” compaiono per prime, seguite da altre otto playlist. Il pulsante “Nuova playlist” è stato spostato alla fine del carosello, risultando leggermente meno accessibile. Per visualizzare l’intero elenco delle playlist, è possibile cliccare su “Visualizza tutto” nell’angolo in alto a destra, accedendo a una pagina dedicata con la possibilità di ordinare i contenuti per “Aggiunti di recente” o in ordine alfabetico (A-Z).

Questo cambiamento rende più lungo il processo di ricerca delle playlist, ma allo stesso tempo la sezione “Raccolta” risulta più breve. Inoltre, le sezioni “I tuoi video”, “Download” e “I tuoi film e programmi TV” sono state spostate in fondo alla pagina.

Il nuovo carosello delle playlist su YouTube non è ancora stato implementato su larga scala, ma è stato avvistato su due account su dispositivi Android e iOS. Questa fase di test suggerisce che YouTube sta lavorando per rendere l’app più funzionale e intuitiva, adeguandosi alle esigenze degli utenti e cercando di migliorare costantemente la propria offerta.