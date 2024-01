ZERO macchie sul PAVIMENTO con il robot lavapavimenti iRobot (-300€)

Anche Amazon ti sta dicendo in tutte le lingue del mondo che è arrivato il momento di mettere da parte il vecchio mocio per i pavimenti di casa: piuttosto, prendi al volo questa stratosferica offerta sul popolarissimo robot lavapavimenti iRobot Roomba Jet m6.

Sfruttando il calo drastico di prezzo del 43% che ti permette di risparmiare subito 300€, infatti, l’elettrodomestico smart del colosso hi-tech della casa può essere tuo ad appena 399€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Il robot lavapavimenti iRobot Braava Jet m6 costa pochissimo su Amazon

Con iRobot Braava Jet m6 hai a tua disposizione un alleato formidabile per mantenere casa sempre pulita e in ordine. Una volta collegato al Wi-Fi di casa e impostata l’applicazione mobile, infatti, è subito pronto per rimuovere qualsiasi tipologia di macchia fin dalla prima passata; inoltre, grazie alla forza elettrostatica esercitata dal panno, è anche in grado di rimuovere la polvere. Lascialo libero per tutta casa, oppure concentralo in una specifica zona, grazie al sistema di navigazione automatica.

Ecco, se vuoi avere i pavimenti di casa sempre puliti e senza nemmeno la più piccola macchia visibile, il tutto senza dover alzare un solo dito, non devi assolutamente farti scappare questa tremenda occasione di Amazon; metti subito nel carrello il robot lavapavimenti di iRobot e preparati per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

