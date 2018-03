Sei Programmatori PHP per Technics SCRL

Matteo Aldamonte,

Technics SCRL (Società Consortile a Responsabilità Limitata), nasce nel 2004 e opera nel campo della consulenza strategica, delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni.

L’azienda lavora al fine di proporsi al mercato come interlocutore unico per la realizzazione di progetti complessi e la fornitura di servizi sia in outsourcing che in metodologia ASP.

Collocata in tutto il territorio nazionale, Technics ricerca, per la sede di Roma, sei Programmatori PHP, da assumere con contratto a progetto.

Per i candidati, oltre ad un minimo di due anni d’esperienza nel settore, è richiesta la conoscenza di:

PHP 5;

Java;

UML;

In caso di assunzione, l’inserimento sarà naturalmente immediato. Potrete comunque acquisire maggiori informazioni su Technics SCRL, visitandone il portale.

Se l’offerta sopra descritta sarà di vostro interesse, potete inviare la vostra segnalazione all’indirizzo risorse@technisgroup.it, non dimenticando di inserire, in oggetto, la voce “Rif. PROGRAMMATORI PHP 08”.