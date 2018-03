Microsoft: nuovi driver per Surface Pro 4 e Book

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato nuovi driver per i suoi ibridi Windows 10 Surface Pro 4 e Surface Book. Come evidenzia il change log, trattasi di nuovi driver rilasciati da Intel specifici per la gestione delle fotocamera dei dispositivi e per l’utilizzo combinato con Windows Hello. Questi nuovi driver sono stati rilasciati agli iscritti al programma Windows Insider sia nel Fast Ring che nel Release Preview Ring. Con buona approssimazione, dunque, il rollout pubblico dovrebbe iniziare a breve.

Trattasi, probabilmente, dell’ennesimo aggiornamento dei dispositivi di punta di Microsoft propedeutico all’arrivo di Windows 10 Anniversary Update che, come noto, farà il suo debutto il prossimo 2 agosto. Per garantire la massima compatibilità con il nuovo aggiornamento, Microsoft sta, dunque, rilasciando nuovi firmware e nuovi driver per ottimizzare i suoi prodotti. L’aggiornamento, come di consuetudine, sarà rilasciato attraverso il classico canale di Windows Update. Non appena disponibile per tutti, il suggerimento è quello di scaricarlo ed installarlo il prima possibile per poter preparare il proprio dispositivo all’arrivo dell’importante aggiornamento dedicato alla piattaforma Windows 10 che come noto porterà moltissimi miglioramenti e tante nuove funzionalità. Sono 8, in totale, i driver aggiornati:

Intel driver update for Intel Imaging Signal Processor 2500

Intel Corporation driver update for Microsoft Camera Rear

Intel Corporation driver update for Intel Control Logic

Intel Corporation driver update for Microsoft Camera Front

Intel Corporation driver update for Microsoft IR Camera Front

Intel Corporation driver update for Intel AVSTream Camera 2500

Intel Corporation driver update for Intel CSI2 Host Controller

Nel corso del weekend, la casa di Redmond ha, inoltre, rilasciato un nuovo firmware anche per il “vecchio” Surface Pro 3. Anche in questo caso trattasi di un update importante che va ad agire su diverse aree del dispositivo, probabilmente sempre con l’obiettivo di prepararlo al meglio al debutto di Windows 10 Anniversary Update.

L’aggiornamento del 2 agosto, si ricorda, sarà rilasciato a scaglioni e sarà distribuito gratuitamente a tutti i possessori di un PC Windows 10.