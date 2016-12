Facebook, nuovi modi per condividere i momenti

Filippo Vendrame,

Ogni giorno la gente utilizza Facebook per condividere con le persone i momenti più significativi della loro vita. A partire dalla giornata di oggi, il social network ha introdotto un nuovo programma che inviterà le persone a condividere ed a parlare di specifici eventi e momenti che stano accadendo all’interno delle loro comunità in tutto il mondo. Il funzionamento è presto spiegato. I messaggi di invito provenienti da Facebook appariranno nella parte superiore del News Feed e riguarderanno un momento specifico come, per esempio, le vacanze o qualche particolare evento culturale.

Di recente, Facebook aveva fatto una “prova generale” di questa funzionalità invitando gli utenti a parlare del fenomeno della “super luna” e della Festa del Ringraziamento. Adesso, questi inviti a discutere di specifici argomenti dovrebbero arrivare per tutti con maggiore frequenza. Da un certo punto di vista, questi “momenti” del social network che sono visualizzati all’interno di una sorta di scheda nella parte alta del News Feed possono essere visti come una specie di Doodle di Google. L’home page del motore di ricerca, infatti, è spesso aggiornata per reclamizzare o festeggiare qualche evento degno di nota. Cliccandoci, gli utenti sono reindirizzati ad una serie di risultati che riguardano l’evento indicato.

Allo stesso modo, l’iniziativa di Facebook si pone l’obiettivo di incrementare l’attività degli utenti all’interno del social network. La società afferma che in questo modo aiuterà i suoi iscritti anche a scoprire eventi culturali, ricorrenze storiche oltre a dare alle persone la possibilità di connettersi con gli amici durante le vacanze.

Mancando poco al Natale, a partire da oggi gli utenti inizieranno a trovare in cima al loro News Feed gli auguri di Facebook che li inviterà ad inviare una cartolina d’auguri ai loro amici utilizzando uno dei 18 temi messi a disposizione.

Curiosamente, queste nuove funzionalità sono state descritte come “marketing program“. Possibile, dunque, che queste nuove opzioni di interazione possano servire in futuro come un nuovo spazio pubblicitario.