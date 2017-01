Nuovi iPad Pro: lancio posticipato in autunno?

Marco Grigis,

Da diverse settimane si parla del possibile lancio, nel corso della prossima primavera, di rinnovati tablet Apple per la linea iPad Pro. Un’ipotesi sostenuta da un gran numero di analisti, tra cui Ming-Chi Kuo di KGI Securities, sia in considerazione del mancato aggiornamento lo scorso autunno, che per le indiscrezioni provenienti dai distretti produttivi. Sembra che il gruppo di Cupertino, infatti, voglia presentare anche un dispositivo da 10.5 pollici completamente rinnovato, da affiancare ai device già esistenti. Eppure, una notizia riportata oggi da DigiTimes ribalterebbe questa prospettiva, poiché gli iPad in questione potrebbero non essere pronti prima della seconda metà del 2017.

Il report odierno deve essere preso con le dovute cautele, poiché la testata asiatica non si è resa sempre nota per previsioni affidabili sull’universo di Cupertino. Stando a quanto dichiarato, sulla base di informatori anonimi dalle catene produttive partner di Cupertino, in nuovi tablet potrebbero entrare in produzione a 2017 già inoltrato, per un lancio la seconda metà dell’anno. In particolare, il modello da 9.7 pollici di iPad potrebbe essere assemblato al termine del Q1 del 2017, ma le due versioni Pro più attese, quelle da 12.9 pollici e da 10.5, sarebbero destinate alla fine del Q2.

Da diversi giorni si discute della possibilità, non conferma ufficialmente da Cupertino, della possibile introduzione di un classico iPad da 9.7 pollici, una sorta di successore di iPad Air 2 proposto a un prezzo decisamente allettante per gli utenti. Se la produzione nel Q1 fosse davvero confermata, questo modello potrebbe essere l’unico a far capolino sugli scaffali a partire dal mese di marzo. Per gli iPad Pro da 12.9 e 10.5 pollici, infatti, non vi sarebbero tempistiche sufficientemente estese per la primavera, in particolare per dei rallentamenti sulla fornitura di processori a 10 nanometri. Non è però tutto, poiché il tablet da 10.5 pollici, probabilmente caratterizzato da uno schermo borderless così da non comportare un aumento della scocca rispetto al predecessore, potrebbe rappresentare il rimpiazzo definitivo per gli iPad Pro da 9.7 pollici. Di questa dimensione, di conseguenza, potrebbe continuare a esistere solo il modello “classico”, ovvero quello privo di tutte le funzioni avanzate.

Come già accennato, il report di DigiTimes risulta in controtendenza con tutti gli altri analisti di settore, i quali si dicono certi Apple possa presentare le tre versioni tutte in primavera. Non resta che attendere, di conseguenza, ancora qualche settimana.