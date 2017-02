Samsung Galaxy Book, tablet con Windows 10 e LTE?

Luca Colantuoni,

Samsung ha organizzato a Barcellona un evento durante il quale dovrebbe annunciare due tablet, il Galaxy Tab S3 con Android 7.0 Nougat e il Galaxy TabPro S2 con Windows 10. Nelle ultime ore sono apparsi online alcuni dettagli di un altro modello basato sul sistema operativo Microsoft, ovvero il Galaxy Book, del quale non è ancora nota la data di lancio.

Qualche giorno fa è stata scoperta l’esistenza di un tablet da 10,2 pollici nella documentazione inviata da Samsung alla FCC, l’ente che certifica i dispositivi negli Stati Uniti. Un altro indizio è stato invece individuato nell’applicazione Book Settings pubblicata sul Windows Store. Come indicato nella descrizione, l’app consentirà di modificare le impostazioni del Galaxy Book. In base alle ultime indiscrezioni, il tablet avrà uno schermo Super AMOLED, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e LTE, una porta USB Type-C, un connettore dock per il collegamento della tastiera opzionale e la S Pen.

Nell’app Book Settings sono state scoperte alcune funzionalità che sfruttano proprio la stilo. Una di esse è Air Coomand, già disponibile sui Galaxy Note. Spostando la S Pen sul display, cliccando il pulsante sulla stilo o rimuovendola dal suo alloggiamento verrà mostrato un menu con icone corrispondenti a determinate operazioni, come scrittura di appunti e selezione di parti delle pagine. Il tablet dovrebbe inoltre avere una funzione Smart Dimming che mantiene accesso lo schermo, quando la fotocamera frontale rileva la presenza dell’utente.

Altre informazioni sul tablet verranno certamente divulgate nelle prossime settimane. Non è nemmeno da escludere che il Galaxy Book possa essere annunciato al Mobile World Congress 2017.