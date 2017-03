Windows 10 Creators Update arriva l’11 aprile

Filippo Vendrame,

Microsoft ha finalmente annunciato che Windows 10 Creators Update sarà disponibile a partire dal prossimo 11 aprile, data del Patch Tuesday del mese. Trattasi di una notizia che conferma molte delle indiscrezioni già emerse nel corso delle scorse settimane. A partire da quella data, gli utenti PC Desktop, per le altre piattaforma arriverà successivamente, potranno scaricare l’aggiornamento direttamente da Windows Update. Il rollout sarà progressivo, quindi non tutti lo riceveranno immediatamente. Per qualcuno, dunque, l’attesa si potrà prolungare di alcuni giorni. Fortunatamente ci sarà sicuramente la possibilità di forzare l’aggiornamento attraverso il consueto strumento “Windows 10 Update Assistant” per poter accelerare sui tempi.

Già nella giornata di ieri, proprio utilizzando l’ultima release non ancora distribuita di questo tool, molti utenti hanno potuto scaricare ed installare in anticipo la release finale di Windows 10 Creators Update. Al riguardo si sottolinea che nel caso Microsoft apportasse qualche ultima modifica si potrà scaricarla sempre attraverso Windows Update o utilizzando nuovamente “Windows 10 Update Assistant“. Sono quattro i baricentri su cui si poggia questo update che fa compiere a Windows 10 un importante balzo in avanti: 3D per tutti e nuove funzionalità per la Mixed Reality; semplicità e Interattività di Game Broadcasting grazie a Beam; più sicurezza e velocità per Microsoft Edge, ma anche un’esperienza di navigazione ottimizzata; nuovi sistemi di protezione per privacy e sicurezza per Windows 10.

Contestualmente all’annuncio del rilascio di Windows 10 Creators Update, Microsoft ha comunicato che Surface Book e Surface Studio saranno presto commercializzati in altri paesi. Surface Book (Performance base) è disponibile in preordine da oggi in Austria, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera e Regno Unito e sarà disponibile per l’acquisto dal 20 aprile. Surface Studio e Surface Dial sono disponibili in preordine da oggi in Australia, Canada e Nuova Zelanda e saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 20 aprile.