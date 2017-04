AirPods: il case ricaricherà iPhone e Apple Watch

Marco Grigis,

Le cuffie AirPods del futuro potrebbero includere delle utilissime funzionalità, in particolare grazie al loro case di ricarica. Secondo un brevetto di recente sottoposto da Apple all’US Patent and Trademark Office, e scovato da Patently Apple, la custodia degli auricolari potrebbe ben presto fornire energia anche ad Apple Watch e allo stesso iPhone.

Come già accennato, la custodia delle attuali cuffie AirPods consente di ricaricare i dispositivi, garantendo autonomia per numerose ore di riproduzione. Lo stesso case, tuttavia, potrebbe essere sfruttato come comodo dock di ricarica portatile, per collegare altri device: Apple Watch e iPhone, in particolare, forse a partire dalla prossima generazione degli iPhone 8.

Il brevetto accenna a una simile possibilità grazie agli strumenti di ricarica wireless a induzione, di cui il dispositivo potrebbe essere dotato. Una scelta, quest’ultima, che lo renderebbe immediatamente compatibile con Apple Watch, mentre per iPhone toccherà attendere una futura declinazione in tal senso dello smartphone, anche se da tempo si vocifera i nuovi iPhone 7S, iPhone 7S Plus e iPhone 8 potrebbero includere una simile funzionalità. Non è però tutto, poiché sembra che Cupertino voglia estendere la capacità a numerosi altri dispositivi, come riproduttori multimediali portatili, fotocamere, proiettori in miniatura, tablet, laptop e qualsiasi altro device compatibile. Non è da escludersi, inoltre, che oltre alla tecnologia wireless venga inclusa anche una porta di collegamento USB-C.

Naturalmente, trattandosi di un brevetto Apple, non è detto che la società decida di trasformare la registrazione in un prodotto effettivamente distribuito nei negozi. La nuova versione delle cuffie AirPods dovrebbe giungere in autunno, forse in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone a settembre o, ancora, in ottobre per la presentazione dei rinnovati iPad Pro. Mancano ancora diversi mesi, di conseguenza, per tentare di apprendere le strategie del gruppo californiano, anche in vista di eventuali leak provenienti dalla vicina Asia.