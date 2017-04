Surface Pro 4 e Book, arrivano nuovi firmware

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato nuovi firmware per i suoi ibridi Windows 10, Surface Pro 4 e Surface Book. Trattasi di un aggiornamento disponibile, però, solamente per tutti coloro che hanno già aggiornato i loro computer a Windows 10 Creators Update. Chi non avesse già provveduto all’update, dunque, non troverà disponibile i nuovi firmware. Il change log non è massiccio, tuttavia si caratterizza per alcuni nuovi driver pensati per ottimizzare l’esperienza d’utilizzo dei Surface con la nuova piattaforma della casa di Redmond.

Vista l’importanza, il suggerimento è quello di scaricare ed installare i nuovi firmware il prima possibile. Il rollout è già corso, anche in Italia, attraverso il consueto canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare i PC per completare il setup. Per quanto riguarda strettamente le novità dei firmware, per il Surface Pro 4, Microsoft ha aggiornato innanzitutto “Intel(R) Corporation driver update for Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller” per migliorare il video playback. Con lo stesso fine, la casa di Redmond ha aggiornato anche “Intel(R) Corporation driver update for Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED”.

Per quanto riguarda il Surface Book, il gigante del software ha offerto gli stessi due aggiornamenti del Surface Pro 4 più “Realtek Semiconductor Corp. update for Realtek High Definition Audio(SST)” per migliorare l’utilizzo di Cortana.

Nonostante entrambi i dispositivi siano stati presentati nel 2015, Microsoft continua costantemente ad aggiornarli per migliorare la loro esperienza d’uso. Tra pochi mesi il gigante del software dovrebbe presentare i nuovi modelli ma ancora oggi questi dispositivi offrono prestazioni da veri top di gamma.