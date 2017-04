Windows 10 CU, nuovo update cumulativo

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato la distribuzione di un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 Creators Update per i PC. Trattasi di un update dedicato a chi già ha effettuato il passaggio al nuovo step di Windows 10 che va a chiudere alcuni problemi ed a migliorare le prestazioni. Nessuna nuova funzionalità viene introdotta, ovviamente, ma la casa di Redmond si è focalizzata nel risolvere tutti quei piccoli problemi che sono emersi da quando il rilascio di Windows 10 Creators Update è iniziato.



Il change log è abbastanza lungo e vede Microsoft intervenire in molte aree del sistema operativo, segno che il lavoro di sviluppo è stato particolarmente certosino. Il suggerimento, dunque, è quello di scaricarlo ed installarlo quanto prima visto la mole di correttivi appartati. Questo nuovo aggiornamento che porta la build del sistema operativo alla versione 15063.250 può essere scaricato attraverso il consueto canale di Windows Update. L’update è già disponibile per tutti, anche per gli utenti italiani. Nessun aggiornamento è stato rilasciato, invece, per le vecchie release di Windows 10. Da parte di Microsoft, dunque, si evidenzia uno sforzo notevole nel voler offrire una piattaforma sempre più stabile e performante.

Windows 10 Creators Update, infatti, è stato rilasciato da appena due settimane e questo è già il terzo update cumulativo distribuito per affinare tutti i dettagli della piattaforma.

Un lavoro che evidenzia la volontà del gigante del software di essere sempre “reattivo” e di introdurre correttivi non appena pronti senza aspettare date particolari.

E il lavoro di sviluppo di Windows 10 non si ferma certamente qui visto che a maggio si terrà Build 2017 dove saranno svelati i dettagli di Redstone 3, il prossimo step di Windows 10 che arriverà nel mese di settembre.