iPhone X: come seguire oggi l’evento in streaming

Marco Grigis,

L’attesa è finalmente terminata: questa sera, alle 19 del fuso italiano, Apple presenterà i nuovi arrivi per la linea iPhone. Ben tre saranno i modelli protagonisti del palco dello Steve Jobs Theater di Apple Park: oltre alle classiche versioni da 4.7 e 5.5 pollici, probabilmente chiamate iPhone 8 e iPhone 8 Plus, giungerà anche un inedito esemplare da 5.8, ribattezzato iPhone X. Ma come seguire l’evento in streaming, per poter ammirare sin da subito tutte le sorprese che il gruppo di Cupertino ha in serbo per il suo keynote?

Come ormai consuetudine da qualche anno a questa parte, l’intero evento di presentazione sarà trasmesso in diretta dalla stessa Apple, nonché fruibili in streaming semplicemente collegandosi al sito ufficiale dell’azienda. La società di Cupertino ha già predisposto un’apposita pagina per i tanti appassionati, pronta a essere aggiornata poco prima delle 19 con il player di riproduzione. Ancora, l’evento potrà essere seguito anche tramite i numerosi device iOS, ma anche sfruttando un grande schermo collegato ad Apple TV.

Vi sono tuttavia dei prerequisiti da rispettare, affinché la fruizione dello streaming vada a buon fine. Apple ha infatti scelto la tecnologie HTTP Live Streaming (HLS), capace di garantire un’ottima qualità di visione e di adattarsi automaticamente alla banda disponibile per l’utente. Rispetto allo scorso anno, tuttavia, si riducono i dispositivi compatibili: compresi sono i dispositivi iOS aggiornati a iOS 9 e successivi, Safari su OS X 10.11 e successivi, il browser Edge su Windows 10 e, infine, Apple TV di seconda, terza e quarta generazione.

Tra i prodotti attesi per la serata, i nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus, probabili successori di iPhone 7 e iPhone 7 Plus, nonché l’inedito iPhone X: il nome di quest’ultimo, in numeri romani, sarebbe stato scelto per festeggiare i dieci anni della linea. A questi potrebbero aggiungersi la nuova versione di Apple TV compatibile con gli standard 4K e HDR, nonché la nuova generazione di orologi intelligenti Apple Watch Series 3.