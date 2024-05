Apple iPhone 14 Plus (PRODUCT) RED: rosso è bello, lo è ancora di più con il super sconto Amazon!

iPhone 14 Plus è il fratello maggiore dell’iPhone 14, dotato di un display più ampio e una batteria più capiente. E’ uno smartphone targato 2022, ma come tutti sappiamo i dispositivi Apple non invecchiano alla stessa velocità dei dispositivi Android, il supporto della casa di Cupertino a livello software è garantito per diversi anni. Cosa che solo alcuni terminali Android, anche quelli Premium, stanno iniziando a fare. Questo modello è quello rosso (PRODUCT) RED, grazie al quale Apple negli ultimi 17 anni ha donato oltre 250 milioni di dollari per finanziare i programmi di lotta contro l’HIV/AIDS. Oggi possiamo comprarlo con uno sconto importante, un ottimo MENO 15%, col prezzo di listino che passa da 929 euro a 879 euro, per un risparmio netto di 150 euro!

Il punto di forza di Apple iPhone 14 Plus (PRODUCT) RED è il suo ampio schermo OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici, enorme e luminoso, capace di restituire colori accesi e brillanti, una vera gioia per gli occhi. Sotto la scocca di iPhone 14 Plus troviamo il chip A16 Bionic, che gestisce tutte le operazioni in maniera estremamente fluida, senza lag e rallentamenti. I continui aggiornamenti del sistema operativo garantiscono prestazioni elevate anno dopo anno.

Lato imaging come al solito siamo sempre su alti livelli: il sistema a doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 megapixel, permette di acquisire immagini di grande dettaglio e dai colori naturali. Scatti migliori in condizioni di scarsa luminosità, video 8K e modalità cinema con messa a fuoco automatica migliorata sono alcuni dei punti di forza di questo vero e proprio camera phone.

La batteria maggiorata garantisce un’autonomia fino a 20 ore, e cosa molto utile troviamo anche la ricarica rapida consente di tornare in poco tempo al 50% di autonomia. Davvero utile!

