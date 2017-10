Joe Belfiore, nessuna novità per Windows 10 Mobile

Filippo Vendrame,

Dopo un lungo periodo di silenzio, Joe Belfiore, Corporate Vice President of Windows di Microsoft, è tornato a parlare sul futuro di Windows 10 Mobile. Per molti, la piattaforma mobile della casa di Redmond è oramai ad un punto morto e vista la “confusione” attorno a Windows 10 Mobile, Joe Belfiore ha voluto fare il punto della situazione su Twitter. Il dirigente di Microsoft ha sottolineato che la società continuerà ad offrire aggiornamenti alla piattaforma focalizzati a risolvere bug e problemi.

Novità software, invece, non arriveranno, così come non bisognerà attendere l’arrivo di nuovi prodotti hardware. A Joe Belfiore è stato anche chiesto, sempre su Twitter, se è giunto il momento di lasciare Windows 10 Mobile in favore di un’altra piattaforma. La risposta del dirigente di Microsoft è stata una mezza ammissione. Lo stesso Belfiore è, infatti, passato ad utilizzare altro e Bill Gates, fondatore della società, ha deciso di passare ad Android. Belfiore sottolinea che tra le motivazioni dell’abbandono di Windows 10 Mobile ci sia la mancanza di applicazioni e del sempre meno interesse degli sviluppatori a sostenere questa piattaforma. Un problema dipeso dal fatto che sempre meno persone utilizzano Windows 10 Mobile.

Belfiore ha osservato che la maggior parte degli utenti di Windows, Office e Xbox, utilizzano Android e iOS e che preferiscono un approccio cross-platform. Ecco, dunque, spiegato il motivo per cui la casa di Redmond sta spingendo sull’acceleratore per portare l’ecosistema dei suoi prodotti su iOS ed Android. L’ultima novità su questo fronte, lo sbarco del browser Edge sulla piattaforma di Google e di Apple.

Joe Belfiore ha sostanzialmente ammesso che Windows 10 Mobile sta volgendo lentamente al termine della sua vita anche se sarà ancora supportato. Da capire che fine faranno i piani del progetto Andromeda che vedevano Microsoft lavorare ad un dispositivo mobile innovativo che avrebbe adottato una piattaforma modulare di Windows 10.