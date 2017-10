Huawei Mate 10 Lite arriva in Italia

Filippo Vendrame,

Huawei Mate 10 Lite arriva ufficialmente in Italia. Huawei ha annunciato lo sbarco anche in Italia del più piccolo componente della nuova famiglia Mate 10, un phablet Android di fascia media che, però, non ha nulla ad invidiare per esperienza d’uso con molti prodotti di ben altra categoria. Huawei Mate 10 Lite sarà disponibile da domani al prezzo di 349 euro in tutte le principali catene di elettronica nei colori Prestige Gold, Graphite Black e Aurora Blue.

Huawei Mate 10 Lite si è già fatto notare al momento della sua presentazione proprio per il suo eccellente rapporto qualità prezzo. Il phablet di Huawei presenta specifiche tecniche decisamente molto interessanti. Il Huawei Mate 10 Lite dispone di un brillante display da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2160×1080 pixel) e con formato 18:9. Questo ampio display non pregiudica le dimensioni complessive del phablet in quanto Huawei ha ridotto al minimo le cornici. Il display, infatti, è caratterizzato da un rapporto screen-to-body dell’83%. Cuore pulsante di questo prodotto il potente processore octa-core Kirin 659 abbinato a 4GB di memoria RAM ed a 64GB di memoria interna.

Molto interessante il comparto fotografico. Il Huawei Mate 10 Lite dispone di ben 4 fotocamere. Nel retro della scocca trovano posto due fotocamere da 16MP e 2MP, mentre frontalmente una fotocamera da 13MP ed una da 2MP con flash armonizzante, per selfie di ottima qualità.

La batteria da 3.340 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia. Sul fronte software, Huawei Mate 10 Lite dispone di Android 7.0 con interfaccia EMUI 5.1 dotata di un algoritmo machine learning per ottimizzare le prestazioni del phablet in base all’utilizzo dell’utente.

Huawei conferma, infine, che il top di gamma Huawei Mate 10 Pro arriverà a metà novembre.