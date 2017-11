Microsoft porta gli effetti di Snapchat su Skype

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a lavorare per migliorare Skype per iOS ed Android con l’obiettivo di esaltarne l’esperienza d’utilizzo. L’ultima novità in tal senso riguarda l’arrivo di effetti smart per le foto in stile Snapchat. Novità che è già in fase di rollout per tutti coloro che utilizzano l’app su iPhone e sui dispositivi Android. Chi utilizza molto i filtri e gli effetti fotografici in altre app noterà come questa nuova funzionalità sia molto simile a quelle disponibili anche altrove.

Questi filtri potranno essere applicati non solo alle foto delle conversazioni ma a che agli Highlights, segno che Microsoft intenda rafforzare l’anima social del nuovo Skype per dispositivi mobile, una funzionalità probabilmente poco sfruttata da parte degli utenti. L’utilizzo di questa novità è molto semplice. Una volta che gli utenti avranno scelto la foto da editare, non dovranno fare altro che premere il nuovo pulsante a forma di “bacchetta magica” nella parte superiore della schermata per accedere agli effetti della foto. Per scegliere uno degli effetti, non si dovrà fare altro che scorrere con il dito da destra verso sinistra per visualizzare quelli disponibili. Tra gli effetti disponibili, adesivi, indicatori del meteo, didascalie e tanto altro.

Skype evidenzia che questi effetti cambino di continuo e quindi gli utenti ne troveranno sempre di nuovi da applicare. Inoltre, essendo effetti smart, varieranno a seconda del contento della foto. Una volta completato l’editing, gli utenti potranno scegliere di condividere l’immagine nelle conversazioni o utilizzarla per gli Highlights.

L’introduzione di questa novità è il frutto concreto dell’integrazione dell’app per iOS di Microsoft, Sprinkles.