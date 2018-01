CES 2018, Alexa sfida Cortana su Windows 10

Filippo Vendrame,

Alexa si appresta a sfidare Cortana all’interno dei PC Windows 10. Oltre ad Acer che ha già annunciato che alcuni ultimi modelli dei suoi PC riceveranno l’integrazione con l’assistente vocale di Amazon nel corso del 2018, anche HP, Lenovo ed Asus hanno pianificato di integrare Alexa all’interno dei loro PC Windows 10. Da evidenziare un dato molto importante è cioè che questa integrazione sarà indipendente da Cortana.

In estate, infatti, Microsoft ed Amazon avevano dichiarato che i loro assistenti vocali avrebbero, in futuro, potuto integrarsi tra loro, ma questo progetto sembrerebbe essere in forte ritardo. Alexa arriverà su questi computer attraverso un’applicazione dedicata. Gli utenti potranno, quindi, scegliere se utilizzare Cortana o Alexa o entrambi visto che l’assistente di Microsoft non può essere disabilitato. Sembra, inoltre, che molti dei PC sui cui Alexa sarà reso disponibile adotteranno una tecnologia che permette di recepire correttamente i comandi vocali anche a lunga distanza.

Grazie all’arrivo di Alexa, tutti i PC Windows 10 compatibili potranno ampliare sensibilmente le loro potenzialità d’uso arrivando persino a gestire i dispositivi smart della casa come il termostato e l’impianto di illuminazione.

Per Cortana arriva, invece, un temibile contendete direttamente in casa visto che Alexa offre un grado di maturità superiore rispetto a quello dell’assistente vocale di Microsoft. L’assistente di Amazon, infatti, è oggi presente in milioni di dispositivi in tutto il mondo e si sta facendo apprezzare per efficienza e completezza.

Da capire, infine, se lo sbarco di Alexa in maniera indipendente all’interno dei PC Windows 10 possa anche significare che l’assistente di Amazon non arriverà mai ad integrarsi con quello di Microsoft come annunciato alcuni mesi fa.