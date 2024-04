Mac mini (2023) con M2 a soli 579€ è pura magia: compralo adesso

Il Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, costa solo 579,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie alle offerte folli del giorno. Non lasciatevelo sfuggire e correte a comprarlo adesso; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà la promozione esclusiva. Ci sono poi tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano; scopriamoli insieme ma prima vi suggeriamo di correre se siete interessati/e all’acquisto. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve. Fra le altre cose, questo è il modello con porta Gigabit Ethernet.

Mac mini (2023) su Amazon: ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 è un mostro di potenza; ha una scheda tecnica esagerata, un design minimal ed elegante, è ricco di porte e c’è perfino il supporto alla connettività via Gigabit per la rete Ethernet. Va benissimo per montare un video in 4K con i software adeguati, si possono post produrre immagini in HDR ma va benissimo anche per fare programmazione o produzione di musica. Fra le altre cose vi ricordiamo che in confezione troverete solo il PC e il cavo di alimentazione; le altre periferiche dovrete prenderle in separata sede.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter. Fra le altre cose avrete accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e potrete anche beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore e di quella di due anni con il rivenditore. A soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy incredibile: correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.