Di Cristiano Ghidotti, 26 febbraio 2016

Lenovo Vibe K5 Plus è uno smartphone equipaggiato al lancio con il sistema operativo Android 6.0 Marshmallow. Le caratteristiche tecniche offrono un display da 5 pollici Full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Qualcomm Snapdragon 616 da 1,5 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB per lo storage, slot per schede microSD fino a 32 GB, fotocamera da 13 megapixel con flash LED sul retro, sensore frontale da 5 megapixel, altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos, modulo WiFi 802.11b/g/n, LTE Cat. 4 (150/50 Mbps), Bluetooth 4.1 LE, GPS e batteria da 2.750 mAh. Il dispositivo è stato annunciato in occasione dell’evento Mobile World Congress 2016 di Barcellona.