BMW: ricarica wireless per auto ibride o elettriche

Sarà disponibile in Europa a partire del prossimo anno e permetterà di ricaricare la batteria in dotazione alla 530e iPerformance plug-in tre ore e mezza: è il pad realizzato da BMW per la ricarica delle vetture ibride ed elettriche. Dal punto di vista tecnico, il funzionamento è simile a quello delle basi utilizzate per le batterie degli smartphone, ma con dimensioni e potenza ben differenti. Va collegato a una normale presa 220 V e collocato sotto il veicolo: una serie di sensori a bordo aiuterà il conducente a trovare la posizione ottimale. Al momento non è noto il prezzo di commercializzazione.