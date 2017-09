Ford: comunicazione tra self-driving car e pedoni

Per ovvi motivi, con l'avvento ormai prossimo delle self-driving car verrà meno la possibilità di comunicare tra conducente e pedone attraverso gesti delle mani o con uno sguardo. Per questo motivo, Ford ha pensato di integrare nel parabrezza una barra luminosa che riproduce animazioni differenti a seconda della situazione: segnalerà ad esempio alle persone quando attraversare la strada in tutta sicurezza. L'esperimento è stato condotto dall'Ovale Blu (in collaborazione con l'istituto Virginia Tech) in modo alquanto curioso: nascondendo un guidatore in carne ed ossa nel sedile.