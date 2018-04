Plex VR arriva su Samsung Gear VR

Distribuita attraverso lo store di Oculus, la nuova applicazione Plex VR permette di guardare i propri contenuti multimediali preferiti come i film e gli episodi delle serie TV in modo immersivo, grazie alla realtà virtuale. È garantita la piena compatibilità con il visore Gear VR di Samsung. Bisogna ovviamente essere in possesso di uno smartphone compatibile (da Galaxy S7 e Galaxy Note6 in poi). Risulta particolarmente interessante la funzionalità chiamata Watch Together (esclusiva per gli abbonati Plex Pass) con chat vocale integrata per vedere un film in compagnia degli amici: questi saranno mostrati attraverso i loro avatar.

