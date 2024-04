100 ORE di musica no-stop con le Cuffie Over Ear Baseus: applica il COUPON Amazon

Per ascoltare la tua musica preferita nel massimo comfort per ore e ore, accaparrati le Cuffie Bluetooth Over Ear Baseus! Al momento sono disponibili su Amazon a soli 39 euro grazie ad un coupon di sconto di 20 euro da applicare al momento dell’ordine.

Cuffie Bluetooth Over Ear Baseus: audio impeccabile e comfort al top

Le Baseus Cuffie Bluetooth Over Ear riproducono dettagli sottili percepibili solo in uno studio di registrazione, con una risposta in frequenza fino a 40kHz. Il codec LHDC offre uno streaming audio ad alta risoluzione a bassa latenza, e l’algoritmo AI avanzato migliora il punch dei bassi, offrendo una qualità sonora di livello audiofilo.

I 2 microfoni integrati con cancellazione attiva del rumore e tecnologia di cancellazione digitale del rumore, sono in grado di rilevare e cancellare un’ampia gamma di rumori a bassa e media frequenza, come ad esempio i motori delle automobili e degli aerei. Inoltre i morbidi cuscinetti auricolari garantiscono una elevata tenuta per creare un rilassante spazio privato personale.

Con il giroscopio spaziale integrato ed un algoritmo audio che rileva i movimenti della testa, queste Bowie H1i cuffie wireless over ear ti terranno sempre al centro della scena sonora, creando un’immersione spaziale simile ad un concerto.

La batteria agli ioni di litio da 600mAh è stata testata per offrire fino a 100 ore di riproduzione, mentre 2 ore di ricarica rapida sono sufficienti per ascoltare oltre 3000 brani, senza la preoccupazione di rimanere senza batteria, anche durante un lungo viaggio. Con le Baseus Bowie H1i cuffie over ear, non perderai mai le chiamate importanti grazie alla connessione multi-punto.

