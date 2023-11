100€ in meno su Amazon per la smart TCL UHD 4K HDR 65": cosa aspetti?

Potresti non crederci ma ti assicuriamo che è tutto vero: la bellissima smart TV TCL con pannello Ultra HD 4K HDR da 65 pollici è in offerta su Amazon al prezzo di un comune televisore da 43″. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 17%, quest’oggi hai finalmente la possibilità di montare in salotto un mega televisore da 65 pollici spendendo appena 499€.

Sottilissima e con un design dal forte sapore premium, la smart TV è pronta fin da subito a soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Sconto immediato del 17% su Amazon per la bellissima smart TV TCL 65 pollici

La piattaforma Google TV ti assicura l’accesso immediato a tutte le app del colosso hi-tech ma anche a milioni di film e serie TV in streaming sui migliori servizi online, mentre la tecnologia HDR spinge al massimo la qualità dell’immagine con colori brillanti e super definiti.

Il pannello da 65 pollici a risoluzione 4K è una gioia per gli occhi, anche merito delle cornici super sottili, mentre l’audio con tecnologia Dolby Atmos è perfetto per farti sentire sempre al centro dell’azione.

Solo su Amazon puoi acquistare la smart TV TCL a un prezzo così conveniente: mettila subito nel carrello e preparati a riceverla direttamente a casa già domani con la consegna rapida garantita con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.