Digitale terrestre, questo ECONOMICO splitter HDMI è UTILISSIMO e costa solo 9€

Il passaggio al nuovo digitale terrestre può comportare l’acquisto di un decoder, ma in questo modo le porte HDMI molto probabilmente non saranno più sufficienti e ci sarà da dover ogni volta spostare il cavo da una parte all’altra. Stacca la console, attacca il decoder, stacca lo smart box e attacca la chiavetta. Un disagio che si può evitare con un accessorio super economico, che moltiplica gli ingressi HDMI. Da Amazon lo prendi a 7€ con le spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: super utile splitter HDMI

Questo switcher è super utile in quanto è in grado di trasmettere il video/audio da tre dispositivi al monitor/TV/proiettore in tempo reale. Un accessorio super semplice da utilizzare, ma incredibilmente utile. Lo inserisci in un ingresso HDMI e immediatamente ne ottieni tre. È possibile visualizzare solo un dispositivo video / audio alla volta. Con un pulsante, passi da una porta all’altra e non serve staccare o attaccare cavi per alcuna ragione.

In ingresso è compatibile con lettore DVD, lettore DVD HD, lettore Blu-Ray, amplificatore, PC host, PC portatile, videocamera, ricevitore SAT, fotocamera digitale, MacBook, XBOX, PS3, PS4, PS5, Ninten Wii U, FireStick, Apple TV, SKY-STB , TiVo, Vizio, SKY-STB, Sony, ecc. In uscita, invece, con TV, proiettore, monitor, ecc. Adatto a tutti i dispositivi con interfacce HDMI(HDCP HDMI V2.0/V1.4/V1.3/V1.2/V1.1/V1.0 ecc.

Insomma, risolvi ogni tuo problema di spazio e numero di porte HDMI con un accessorio super economico, che moltiplica proprio questo tipo di ingressi. Vai subito su Amazon, dove se fai in fretta lo prendi a 7€ con le spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

