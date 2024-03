15GB/1TB e DISPLAY 6,5'': lo smartphone Android 13 è un MOSTRO a 89€ su Amazon

Lo smartphone DOOGEE N50 è senza dubbio un concentrato di potenza e versatilità nel mondo degli smartphone. Dotato di Android 13, la più recente versione del sistema operativo, promette un’esperienza utente fluida e all’avanguardia.

Con una straordinaria memoria RAM di 15GB e una capacità di archiviazione interna di 128GB, espandibile fino a 1TB con una scheda TF, questo smartphone offre spazio praticamente illimitato per app, foto, video e documenti. Il tutto alla modica cifra di 89€, incluse le spedizioni via Prime.

DOOGEE N50, la sorpresa del momento

Il suo ampio schermo HD+ da 6,52 pollici garantisce una visione nitida e dettagliata, perfetta per i video, i giochi e la navigazione web. Inoltre, la fotocamera da 50MP con intelligenza artificiale promette di catturare immagini incredibili, ricche di dettagli e colori vividi.

La batteria da 4200mAh garantisce una lunga autonomia, permettendoti di utilizzare il telefono per lungo tempo senza doverti preoccupare di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, la presenza di una tecnologia di sblocco tramite impronta digitale aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e comodità.

In termini di connettività, il DOOGEE N50 supporta la tecnologia Dual 4G Nano SIM, assicurando una connessione veloce e stabile ovunque tu sia. Inoltre, la funzione OTG consente di connettere dispositivi esterni come penne USB o tastiere, espandendo ulteriormente le capacità del telefono. Insomma, con il DOOGEE N50, avrai a disposizione un potente compagno che si adatta a tutte le tue esigenze digitali, che tu sia un appassionato di fotografia, un gamer o un professionista in movimento. Il tutto con appena 89€ e le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.